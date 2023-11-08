وكيل صناعة الشيوخ : زعم جيش الاحتلال قصف أي منطقة بالشرق الأوسط وهم من الخيال

أدان المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ بشدة ما زعمه المتحدث العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري بأنهم قادرون على قصف أي منطقة بالشرق الأوسط بأنه وهم من الخيال معتبراً هذه التصريحات بأنها وهم من الخيال واستفزاز خطير لكل دول منطقة الشرق الاوسط



وطالب " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم من المتحدث العسكرى لجيش الاحتلال التراجع والاعتذار عن هذه التصريحات غير المسئولة والتى تؤكد ترنح جيش الاحتلال وفشله الذريع فى كسر ادارة وصمود الشعب الفلسطينى البطل الذى صمد فى وجه الآلة الحربية لجيش الاحتلال على مدى أكثر من 75 عاماً موجهاً التحية والتقدير للشعب الفلسطينى الأعزل على صموده على مدى 33 يوماً متواصلاً فى وجه جيش الاحتلال ولايزال متمسكاً بارضه وعدم تركها الى الأبد.



وطالب المهندس محمد المنزلاوى من المجتمع الدولى سرعة التدخل والتحرك لاجبار سلطات الاحتلال الاسرائيلى على الوقف الفوري للاعتداءات الوحشية والمجازر البشرية التى يقوم بها جيش الاحتلال على مدى 33 يوماً وأدت الى مقتل واستشهاد اكثر من 10 الالاف من الشهداء الابرياء من الرجال والنساء والشيوخ والاطفال الفلسطينيين مؤكداً أن استمرار صمت وتخاذل المجتمع الدولى هو السبب الرئيسي فى استمرار جيش الاحتلال فى عملياته الحربية والاجرامية داخل قطاع غزة والضفة الغربية.



وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال قد أكد استمرار جيش الاحتلال فى عملياته في الجبهات وفقا لما هو مخطط له.



وأضاف أن جيش الاحتلال يشن عمليات على الحدود الشمالية، ويرد على مصادر إطلاق النيران، زاعما أنهم يتصدون لكل تهديد يتعرضون له.



وأشار إلى الإسرائيليين عليهم الالتزام بتعليمات القيادة الداخلية، والالتزام بالتواجد فيما سماها «المناطق الآمنة» مع إطلاق الصواريخ (التي تُطلقها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة).