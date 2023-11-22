بوسى تتخطى الـ 20 مليون مشاهدة بأغنية "مش شايفينهم"

بعد أن تصدرت بوسي، مؤشرات البحث بعد نشرها عدد من الصور على انستجرام ظهرت فيها بإطلالة مختلفة، استطاعت بوسي أن تجذب انتباه الجمهور، وتحقق بأغنيتها مش شايفنهم أكثر من 20 مليون مشاهدة، وهي الأغنية التي جمعتها بدابل زوكش، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي ودابل زوكش وأروكسترا المايسترو هاني فرحات.

أما عن أخر أعمال بوسي في مجال السينما شاركت بوسي في فيلم "إنت حبيب وبس" بطولة محمود الليثى، بوسي، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، ومن تأليف سيد السبكى، وإخراج أحمد البدرى.

وفي الدراما قدمت مسلسل "الحساب يجمع" بطولة يسرا، كريم فهمى، محمود عبد المغنى، ايمان العاصى، ندا موسى، مراد مكرم، ناردين فرج، تامر حبيب، ديانا هشام، حازم إيهاب، تونى ماهر، عايدة رياض، صفوة، محمد سليمان، سحر حسن، سميرة عبد العزيز، سامح السيد، يارا جبران، حامد الشراب، محمد السويسى، دعاء طعيمة وتأليف محمد رجاء واياد عبد المجيد وإخراج هانى خليفة.