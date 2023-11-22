حكايتى مع الزمان .. معرض تشكيلى لفاروق مصطفى بالاوبرا

تستضيف دار الاوبرا المصرية معرضا بعنوان حكايتى مع الزمان للفنان فاروق مصطفى ويفتتح فى السادسة مساء الاحد 26 نوفمبر بقاعة صلاح طاهر ويستمر حتى الثلاثاء 5 ديسمبر.

يضم المعرض 60 لوحة فى مجال التصوير الزيتى تحكى جانبا من حياه الفنان فاروق مصطفى والتى تأثر فيها بجمال الطبيعة والتراث والعادات و التقاليد المصرية وصاغها برؤيته الفنية الفريدة.

جدير بالذكر ان الفنان التشكيلى فاروق مصطفى احد ابطال حرب اكتوبر ، ولد عام 1945 ونشأ فى بيئة فنية وخالط العديد من كبار التشكيليين منهم ، حصل على بكالوريوس الفنون والتربية ، عضو فى نقابة التشكيليين ، تم تصنيفه عام 1994 ضمن اهم 40 فنانا على مستوى العالم ، اقام اكثر من 30 معرضا فرديا وجماعيا داخل مصر وخارجها وله مقتنيات لدى الوزرات والهيئات والافراد ، حصل على عدة جوائز وانواط وميداليات وشهادات تقدير محلية والعالمية.

نبذة عن مبنى دار الأوبرا:



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

يعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عامًا.

يرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في المجالات كافة، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، إذْ اعتزم أن يدعو إليه عددًا كبيرًا من ملوك وملكات أوروبا.

تم بناء الأوبرا خلال 6 أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

فقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.