النيابة العامة بجنوب أسيوط تآمر بدفن جثتين لعاملين في الصرف الصحي

أمرت النيابة العامة بجنوب أسيوط بدفن جثتين لعاملين في الصرف الصحي وتسليمهما لأهاليهما ليتم تشييعهما حيث تعود وقائع الحادث لقي شخصين مصرعهما أثناء قيام العاملين بتطهير بيارة الصرف الصحي بأبوتيج وبناءً على البلاغ الذي تلقته الشرطة، تمت مباشرة النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وتم إجراء المعاينة الأولية لموقع الحادث وتحديد هوية الضحيتين، حيث تبين أن العاملين هما محمود.ر 56 عام وأحمد.س 35 عام، وكانا قد لقيا حتفهما غرقاً داخل البيارة. تم نقل الجثتين إلى المستشفى لإجراء التحقيقات اللازمة وتحديد أسباب الوفاة بدقة.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحادث وقع بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء تطهير البيارة. وقد تم استبعاد أي شبهة جنائية في هذه الحادثة، مما يعني أنها وقعت بشكل عرضي وغير مقصود ووجهت النيابة العامة بدفن الجثتين بعد استكمال الإجراءات القانونية، وتم تسليمهما لأهاليهما

من الجدير بالذكر أن الأمانة والسلامة العامة في العمل هي أمور بالغة الأهمية. يجب على أصحاب الأعمال والعمال الالتزام بالإجراءات الأمنية واتباع الإرشادات المطبقة لتجنب وقوع حوادث مؤسفة مثل هذه. يجب التأكد من توفير المعدات الواقية المناسبة وتوعية العاملين بأهمية اتباع إجراءات السلامة خلال أعمالهم.

علينا أن نتعلم من هذه الواقعة الأليمة ونعمل جميعًا على تعزيز الوعي بأهمية السلامة في مجال العمل، من أجل ضمان سلامة العمال وتفادي وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.