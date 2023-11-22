الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فقرة خاصة للمهاجمين في مران الزمالك

جمال معتمد
جمال معتمد

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  بقيادة معتمد جمال فقرة خاصة للمهاجمين في مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة،استعداداً للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

txt

جلسة بين معتمد جمال وطبيب الزمالك

txt

معتمد جمال يعقد جلسة تحفزية للاعبي الزمالك في مران اليوم

وحرص معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني بالزمالك على تدريب المهاجمين على استغلال الفرص التي تسنح لهم من أجل التسجيل، بالإضافة إلى فقرة خاصة للتعامل مع الكرات العرضية لاستغلالها بالشكل الأمثل.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر له يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.
 

مواد متعلقة

جلسة بين معتمد جمال وطبيب الزمالك

معتمد جمال يعقد جلسة تحفزية للاعبي الزمالك في مران اليوم

معتمد جمال يبحث عن انطلاقة متأخرة لمسيرة "الحظ العثر" بالزمالك

أولى قرارات معتمد جمال بعد الفوز على الهلال الليبي

حسين ياسر المحمدي يوجه رسالة لـ معتمد جمال قبل الكونفيدرالية

معتمد جمال يصعد نجمان من الناشئين في مران الزمالك
الجريدة الورقية