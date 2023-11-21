الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جلسة بين معتمد جمال وطبيب الزمالك

معتمد جمال
معتمد جمال

حرص معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة سريعة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الثلاثاء، التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
 

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جلسة بين معتمد جمال وطبيب الزمالك

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أحمد زيزو ينتظم في تدريبات الزمالك بعد انتهاء التوقف الدولي

 

موقف المصابين

شهدت الجلسة الحديث عن موقف بعض اللاعبين المصابين وأخر تطورات البرامج التأهيلية الموضوعة لهم خلال الفترة الماضية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة لـ الزمالك أمام أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
 

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