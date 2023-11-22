خبير علاقات دولية: الهدنة الإنسانية بقطاع غزة نتيجة أدوار متعددة للدبلوماسية المصرية

أكد طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، أن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة جاءت نتيجة أدوار معقدة للدبلوماسية المصرية، والتي بمثابة أدوار متعددة لإنقاذ أهالي غزة نتيجة خبرات متراكمة للدولة المصرية، وهي أولى خطوات مصر لحل القضية الفلسطينية.

خطوات مصر لحل القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن هناك جهود مستمرة تبذلها الدولة المصرية، للوصول على حلول نهائية و مستدامة، إذ أن الدولة المصرية تعلم أبعاد هذه القضية وتعرفها، وهي أولى خطوات مصر لحل القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هناك جهودا مستمرة تبذلها الدولة للوصول لحلول نهائية ومستدامة، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”.

وأوضح أن مصر تدرك حجم المسئولية الملقاه عليها، و تريد تثبيت هذه الهدن، و لا تكف عن إستمرارية بذل الجهد الدبلوماسي، مشددًا على أن مصر تعمل على إحتواء المماطلات الإسرائيلية، كما أن مصر تتطالب المجتمع الدولي بأن يتفق أفعاله مع أقواله.

ونوه بأن المجتمع الدولي مطالب بتنفيذ قراراته الدولية، و الرئيس السيسي أكد أن أصل النزاع هو الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطيني.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأٍ عاجل لها قبل قليل، بأن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدًا الساعة 10 صباحًا.

وكانت أعلنت الفصائل الفلسطينية، عن استهداف آلية عسكرية لجنود الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، كما أوقعوا بهم إصابات محققة في محور الشاطئ، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وفي وقتٍ سابق، أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، استهدافها لتسع دبابات إسرائيلية و3 ناقلات جند ومركبة عسكرية بمحاور التوغل في بيت حانون وبيت لاهيا، بالإضافة لاستهداف بعض الآليات في جباليا ومنطقتى المخابرات والتوام.

وأشارت الفصائل الفلسطينية في بيانٍ صحفي مقتضب، أنها استهدفت 3 آليات عسكرية إسرائيلية في حي الشيخ رضوان وحي النصر بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي.

أكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة، قصف دبابات وطائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة للمستشفى الإندونيسي بشكل مباشر.