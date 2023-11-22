سر موافقة نيتنياهو على الهدنة في قطاع غزة (شاهد)
قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن نيتنياهو وافق مضطرا على اتفاقية حماس في النهاية نتيجة عدة عوامل سواء بضغط صمود المقاومة الفلسطينية أو الضغط من داخل إسرائيل من قبل أسر الأسرى أو الضغط الخارجي لأن الولايات المتحدة أصبحت تشعر بالحرج إذ إنها تدافع عن سياسة باطلة.
وأضاف “يسوف” خلال استضافته ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى المصرية، أنّ المنهج الإسرائيلي في البداية كان قائم على الانتقام، فكان المخطط هو توجيه ضربة شديدة على الجانب الفلسطيني تجبرهم على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، ولكن ما حدث خالف مخططاتهم، إذ إن الحرب تجاوزت شهر ونصف ولم تتمكن إسرائيل من تحرير أي أسير أو رهينة.
حركة حماس
ونوه أستاذ العلوم السياسية، إلى أن إسرائيل ادعت تحريرها رهنية، ولكن اتضح الأمر بعد ذلك بكونه كذب ولم تكن هذه الرهينة بحوزة حماس.
إفراج حماس عن 50 من الرهائن
وأوضح، أن جوهر الاتفاقية سالفة الذكر يتمثل في إفراج حماس عن 50 من الرهائن المدنيين بينهم رهينتين أمريكيتين مقابل قيام إسرائيل بالإفراج عن حوالي 300 إمراة وطفل من الرهائن لدى إسرائيل، متابعا أنه لابد من وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام قابلة للتجديد لكي تتم هذه الصفقة.