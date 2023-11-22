سر موافقة نيتنياهو على الهدنة في قطاع غزة (شاهد)

قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن نيتنياهو وافق مضطرا على اتفاقية حماس في النهاية نتيجة عدة عوامل ‏سواء بضغط صمود المقاومة الفلسطينية أو الضغط من داخل إسرائيل من قبل أسر ‏الأسرى أو الضغط الخارجي لأن الولايات المتحدة أصبحت تشعر بالحرج إذ إنها ‏تدافع عن سياسة باطلة.‏

وأضاف “يسوف” خلال استضافته ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة ‏الأولى المصرية، أنّ المنهج ‏الإسرائيلي في البداية كان قائم على الانتقام، فكان المخطط هو توجيه ضربة شديدة ‏على الجانب الفلسطيني تجبرهم على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، ‏ولكن ما حدث خالف مخططاتهم، إذ إن الحرب تجاوزت شهر ونصف ولم تتمكن ‏إسرائيل من تحرير أي أسير أو رهينة.‏

حركة حماس

ونوه أستاذ العلوم السياسية، إلى أن إسرائيل ادعت ‏تحريرها رهنية، ولكن اتضح الأمر بعد ذلك بكونه كذب ولم تكن هذه الرهينة ‏بحوزة حماس.‏

إفراج حماس عن 50 من ‏الرهائن

وأوضح، أن جوهر الاتفاقية سالفة الذكر يتمثل في إفراج حماس عن 50 من ‏الرهائن المدنيين بينهم رهينتين أمريكيتين مقابل قيام إسرائيل بالإفراج عن حوالي ‏‏300 إمراة وطفل من الرهائن لدى إسرائيل، متابعا أنه لابد من وقف إطلاق النار ‏لمدة 4 أيام قابلة للتجديد لكي تتم هذه الصفقة.‏