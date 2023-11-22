بعد الإعلان عن قمة مصرية أردنية.. علاقات القاهرة وعمّان (فيديو)

أكد المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل اليوم ملك الأردن عبد الله الثاني الذي يقوم بزيارة رسمية لـ القاهرة، لحضور القمة المصرية الأردنية.

القاهرة تستضيف القمة المصرية الأردنية اليوم

وأذاعت "إكسترا نيوز"، فيديو جراف بعنوان "العلاقات المصرية الأردنية":

- العلاقات بين القاهرة وعمّان نموذج يحتذى به في العلاقات بين الدول

- توافق تام وتنسيق دائم بين قيادتي البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية

- القضية الفلسطينية إحدى أهم القضايا التي تجمع القاهرة وعمّان

- يرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقيمية

ــ ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 25% خلال عام 2021 مسجلًا أكثر من 915 مليون دولار

ــ تبلغ قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر نحو ملياري دولار

- يحتضن الأردن جالية مصرية كبيرة يقدر عددها بنحو 920 ألف نسمة

بيان مصري أردني: أي محاولة للتهجير للأردن أو مصر مرفوضة

أعلنت سكاي نيوز العربية، بيان مصري أردني (عاجل) جاء فيه، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك عبدالله الثاني عاهل الأرد، أكدًا أن أي محاولة للتهجير القسري لمواطني قطاع غزة إلى الأردن أو مصر مرفوضة.

بيان مصري أردني

في المقابل، تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى قوات جيش الاحتلال المتمركزة في محيط قطاع غزة: "ستشاهدون القطاع قريبا من الداخل".

وفي سياق آخر، قال أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، إنه يجب احترام القانون الدولي الإنساني واستهداف المستشفيات مرفوض.

وأكد غوتيريس: المظالم التي تعرض لها الشعب الفلسطيني لا تبرر أعمال العنف، مضيفًا ما يجري في غزة يفوق الوصف ولا شيء يبرر العقاب الجماعي.

جاء ذلك في نبأ عاجل عبر سكاي نيوز العربية.