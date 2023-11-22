بايدن يشكر الرئيس السيسي على جهوده في التوصل لاتفاق الهدنة بغزة (فيديو)

قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ووسطاء آخرين على جهود الوساطة التي قادتها مصر وقطر في سبيل التوصل إلى اتفاق التهدئة ولاتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، والذي أفضى إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء.

دور مصر في التوصل لاتفاق من أجل الهدنة في غزة

إبراهيم عيسى: هدنة في غزة على مبعدة ساعات.. مصر شريك في صناعة الاتفاقية من اليوم الأول

ومن جانب آخر، كشف الإعلامي إبراهيم عيسى، الدور المصري في إنجاح والتوصل لاتفاق هدنة في غزة، مشددًا على أن مصر شاركت بالدور الرئيس للوصول إلى هدنة وقطر حاضرة بالمشهد وأمريكا على رأس هذا المشهد، كما أن إسرائيل وحماس موجودين كطرفين رئيسيين في الوصول لهذه الهدنة.

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر شاركت في صناعة هذه الهدنة من اليوم الأول، مشددًا على أن الجهد المصري في هذا الإجراء واضح وتام، منوهًا بأننا إيذاء الإعلان عن هذه الهدنة بعد ساعات من الآن، وذلك طبقًا لما يأتي من تصريحات مباشرة وغير مباشرة من كافة الأطراف.

وأشار إلى أن هذه الهدنة فرصة مهمة للغاية للمواطن الفلسطيني بأن تتوقف عدة أيام مسامعهم عن الإنصات إلى طلقات النيران وقصفات الصواريخ والقنابل، كما أنها فرصة لكي يطمئن القلب الفلسطيني لعدة ساعات وأيام، على الأقل أن تصبح هذه الأيام تليق بالحداد، مشددًا على أن مكسب الشعب الفلسطيني من هذه الهدنة هو مكسب مؤقت لأنه يعاني معاناة هائلة.