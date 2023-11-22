رسالة غريبة.. سكالوني يثير الشكوك حول مستقبله مع الأرجنتين

أثار ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، الجدل حول احتمالية استقالته من منصبه، بعد حسم مباراة الكلاسيكو البرازيلي فجر اليوم الأربعاء.

تمكن منتخب الأرجنتيني، من تحقيق فوزًا ثمينًا خارج الديار، على منتخب البرازيل بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب ماراكانا، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

استمر سكالوني في تقديم العروض المميزة مع منتخب التانجو، بعد أن تمكن من تحقيق الإنجاز الأهم بفوزه بلقب كأس العالم العام الماضي في قطر، بعد تغلبه على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح.

سكالوني

لكن على عكس ما كان متوقعا، فاجأ المدرب الأرجنتيني جماهير منتخب بلاده، بتصريحات مثيرة بعد المباراة، حيث ألمح بالرحيل عن منصبه.

ليونيل سكالوني يلمح لرحيله عن تدريب الأرجنتين

وقال سكالوني في تصريحات لوسائل الإعلام: "حان الوقت للتفكير في خطوة جديدة، لقد قدمت كل ما أملك، وهؤلاء النجوم أعطوني كل ما أردت".

وأضاف: "مستوى التطلعات مرتفع للغاية، ويتطلب أقصى جهد، ومواصلة الانتصارات أمر صعب".

وتابع المدرب الأرجنتين: "المنتخب يحتاج إلى مدرب يتمتع بأقصى قدر من الطاقة وبحالة جيدة، ويجب التفكير في خطوة جديدة".

أكد مراسل قناة "تي واي سي" الأرجنتينية، أن سكالوني طلب من أعضاء الجهاز المعاون له، التقاط صورة جماعية في ملعب ماراكانا، تخليدًا لذكرى الفوز الثمين والتاريخي على البرازيل.

سكالوني وأعضاء الجهاز المعاون له

وذكر مصدر أن المدرب لم يتحدث مع لاعبي الأرجنتين، في غرفة تبديل الملابس حول إمكانية الاستقالة، لكنهم يدركون أنه يبدو مستاءً.

أشار المراسل إلى أن السبب الذي يمكن أن يدفعه للاستقالة من منصبه، بسبب مشاكل كبيرة مع كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

جدير بالذكر أن سكالوني، قاد منتخب التانجو منذ أغسطس 2018، وتمكن من تحقيق معهم بلقب، كوبا أمريكا عام 2021 وكأس العالم في 2022.