فوز تعليم فرشوط فى مسابقة الإلقاء الشعرى

أعلن عبدالرسول صقر مدير إدارة فرشوط التعليمية، شمال محافظة قنا، اليوم الأربعاء، عن فوز عددًا من الطلاب التابعين للإدارة بمسابقة الإلقاء الشعرى على مستوى المديرية وتصعيدهم للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

فقد فاز كلاً من الطالب محمد عبدالناصر جعفر القاضي من مدرسة الشهيد وسام الثانوية، والطالبة أمنية أحمد حمدي من مدرسة البنات الإعدادية، والطالبة الزهراء سعد مصطفى من مدرسة جمال رشدي الثانوية التجارية.

وقدم مدير الإدارة الشكر خالص لكل المدارس المشاركة في المسابقة بجميع المراحل، واخصائيين المسرح و مديرى المدارس على الجهود المبذولة للارتقاء بالمسرح المدرسى والشكر موصول لابنائنا الطلاب الذين لم يبخلوا بوقتهم للاشتراك في هذه المسابقة وتمثيل مدارسهم افضل تمثيل لهم منا كل تقدير واحترام.

يأتى ذلك برعاية وتوجيهات الدكتور محمد السيد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وصابر زيان مدير الشئون التنفيذية بالمديرية، ونشأت احمد السيد موجه عام التربية المسرحية بالمديرية.