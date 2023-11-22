الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أبو مسلم : لا أؤيد ضم عمر كمال عبدالواحد مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي

عمر كمال
عمر كمال

أكد أحمد أبو مسلم نجم الكرة المصرية السابق، أن مواجهة الأهلي أمام اتحاد جدة (حال تأهله على حساب أوكلاند سيتي) في كأس العالم للأندية ستكون صعبة بكل تأكيد، مشيرًا إلى أن الفريق السعودي قام بتدعيم صفوفه بشكل قوي، لكن الأزمة كانت كبيرة مع المدرب نونو سانتو.

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وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد خرج مبكرًا للحديث حول الأزمة الفنية وتراجع المستوى قبل كأس العالم للأندية.. ونونو سانتو لم ينجح هذا الموسم والفريق في تراجع واضح عكس الموسم الماضي رغم تعاقداته المميزة".

وأضاف: "أتمنى أن يظهر الاهلي بشكل جيد في كأس العالم للأندية، وتحقيق مركز جيد بعدما سبق وتوج الفريق بالبرونزية في أكثر من بطولة، وبعض اللاعبين في طريقهم للعودة لمستواهم الجيد منهم محمد عبدالمنعم ومحمد هاني ومروان عطية، ومع عودة حسين الشحات وإمام عاشور وكهربا للفورمة الطبيعية سيظهر الأهلي بشكل جيد".

وواصل: "لاعبو الأهلي مطالبين بمصالحة الجماهير بعد خسارة الفريق بطولتين مطلع الموسم، وهناك بعض الأسباب وراء الظهور الباهت في مطلع الموسم منها افتقاد المهاجم القوي، ولا أعرف سر عودة صلاح محسن وكريم نيدفيد في مقابل رحيل لاعبين أفضل منهم".

وأكمل: "ضم عمر كمال عبدالواحد في مقابل رحيل 3 لاعبين أمر غريب خصوصا أن لاعب فيوتشر يتواجد في مركزه عدة أسماء في الجبهة اليمنى، ولذلك لا أؤيد إتمام تلك الصفقة، فكيف يتم مبادلة لاعب بـ 3 لاعبين من الأهلي".

وأضاف: "استاد السلام مساحته صغيرة، وأي فريق افريقي سيلعب بشكل دفاعي، سيرهق الأهلي أو الزمالك. لذلك استاد القاهرة هو الأفضل بالنسبة للفريقين، ولا يجوز الحديث من جانب مارسيل كولر عن عدم رغبته في اللعب على السلام حتى لا يلفت نظر المنافس ويشتت تركيز لاعبيه".

وختم: "كولر دائمًا يهتم بالاستشفاء بعد المباريات، والموسم الماضي كان يركز على هذا الجانب تحديدًا، وبالتأكيد سوف يعود للتركيز على عملية تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيًا للمرحلة القادمة، وعملية الروتيشن الكثيرة ستضر الأهلي".
 

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