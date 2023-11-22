شئون الأسرى: اتفاق الهدنة ضم أسيرات أمضين سنوات طويلة فى سجون الاحتلال

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين، إن القائمة الإسرائيلية لأسماء الأسرى الفلسطينيين وفق اتفاق الهدنة ضمت أسيرات أمضين سنوات طويلة في سجون الاحتلال، حسبما ذكرت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ونجحت الجهود المصرية والقطرية في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة وإعلان هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، وذلك بعد اتصالات وتحركات مكثفة جرت خلال الأسابيع الماضية، من أجل خفض التصعيد وإدخال الجانب المصري للمساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة.

نجاح الوساطة المشتركة مع الولايات المتحدة ودولة قطر

وأعلنت مصر، اليوم الأربعاء، عن نجاح الوساطة المشتركة مع الولايات المتحدة ودولة قطر، التي أسفرت عن التوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة.

توقيت الهدنة الإنسانية بقطاع غزة

وذكر مصدر، لـ"القاهرة الإخبارية"، أنه سيتم الإعلان عن توقيت الهدنة الإنسانية بقطاع غزة خلال 24 ساعة، التي من المقرر أن تستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد.

وأوضح أن الهدنة الإنسانية تتضمن تبادل 50 من النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة مقابل الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين في إسرائيل.