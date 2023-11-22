الكرملين: الهدنة الإنسانية في غزة هي السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية مستدامة

علقت الرئاسة الروسية “الكرملين”، على الهدنة في قطاع غزة، مشددة على أن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة هي السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية مستدامة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء.

بيان عاجل من الكرملين حول الهدنة في غزة

وفي وقت سابق، دعا المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف إلى ضرورة التوصل إلى هدن إنسانية في قطاع غزة وتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء "من الواضح أن العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي مستمرة، ومن المهم جدًا بالنسبة لنا في هذه الحالة أن يتم توفير هدن إنسانية".

وأضاف بيسكوف: "من المهم جدًا أيضًا بالنسبة لنا تلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة وأن يتاح للمواطنين الروس فرصة مغادرة غزة"، مشيرًا إلى أن الدبلوماسيين الروس يعملون على هذا الأمر.

وفي سياق آخر، أكدت مؤسسة (روس كوسموس) الفضائية الروسية أن مركز مركز "خرونيتشيف" الفضائي الروسي باشر الاختبارات النهائية لأول صاروخ فضائي ثقيل من طراز "أنجارا-5أ" في إطار إنشاء مجمع "آمور" الصاروخي الهندسي في مطار "فوستوتشني" الفضائي.