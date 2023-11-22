تراجع حاد في سعر طن الذرة الأوكراني اليوم.. 500 جنيه بالطن

شهدت أسعار الذرة الصفراء خلال تعاملات اليوم الاربعاء في الاسواق المحلية ولدى تجار الجملةـ تراجعًا، بجميع أنواعها المختلفة الأرجنتيني والبرازيلي والأوكراني، حيث بلغ مقدار التراجع ما بين 50 إلى 500 جنيه للطن، لمعظم الأنواع.

وتعتبر الذرة الصفراء من أكثر المواد التي تدخل في مكونات الأعلاف لتسمين المواشي والدواجن، لذا يرغب العديد من أصحاب المزارع والمربيين في التعرف على سعر طن الذرة الصفراء في مصر اليوم.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذرة لدى تجار الجملة خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، وتحرص بوابة الوفد على تقديم كافة المعلومات التي تطرأ على الساحة السلعية لاسيما أسعار الذرة حيث يحرص المواطن على معرفتها بشكل دائم، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الذرة اليوم الاربعاء في الاسواق المحلية

الذرة

الذرة البرازيلي

هبط سعر طن الذرة البرازيلي عند 13,700 جنيه، بدلًا من 13,750 جنيه، بانخفاض 50 جنيهًا للطن.

الذرة الأرجنتيني

ونزل سعر طن الذرة الأرجنتيني، بمقدار 50 جنيهًا، ليسجل 13,700 جنيه.

الذرة الأوكراني

سجل سعر طن «الذرة الأوكراني»، تراجعًا حادًا اليوم، بنحو 500 جنيهًا، ليسجل سعر الطن 12,500 جنيه.

الذرة التركي

بينما خيم الهدوء علي سعر طن الذرة التركي، ليصل عند 12,700 جنيه.

سعر الذرة العالمي

تراجعت أسعار العقود الآجلة للذرة في بداية تداولات اليوم، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث سجل عقد ديسمبر، 469.25 سنت للبوشل، بمقدار هبوط طفيف 0.75 سنت.

وهبط عقد مارس 2024، بمستهل تعاملات اليوم، عند 488.25 سنت للبوشل، وقت كتابة الخبر.