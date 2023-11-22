إصابة 12 في حادث انقلاب سيارة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي

أصيب 12 شخصًا بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، إثر تعرضهم صباح اليوم الأربعاء، لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى بنطاق دائرة العاشر من رمضان، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

إصابة 12 شخصًا بإصابات متفرقة بالجسم

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر الإسماعيلية أمام مسجد ليلة القدر تجاه القاهرة، ما أسفر عن إصابة 12 شخصًا بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آأثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.