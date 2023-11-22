1898 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

حررت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، 1898 مخالفة للسيارات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية، وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

كشف غموض سرقة سيارة محملة بالأموال في بنها

تمكنت مباحث القليوبية من كشف غموض سرقة مبلغ مليون و700 الف جنية من سيارة نقل اموال بشركة لنقل الأموال بدائرة قسم ثانى بنها، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حارس امن بذات الشركة استولى على المبلغ وفرا هاربا وتم ضبطة وارشد عن المبلغ وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا يفيد ورود بلاغ لقسم شرطة ثان بنها من فنى بشركة لنقل الأموال بدائرة مركز شرطة كفر شكر والمختص بتغذية ماكينات الصراف الآلى بأنه اثناء إستقلاله سيارة نقل أموال قيادة سائق بذات الشركة وتواجدهما أمام أحد الكافيهات بدائرة القسم تاركًا السيارة لـ حارس أمن بذات الشركة لإحضار وجبة طعام ، وعقب عودتهما إكتشفا عدم تواجد الحارس وسرقة مليون و700 ألف جنيه موضوعين داخل حقيبتين.

فتم تشكيل فريق بحث وتوصل الى ان وراء ارتكاب الواقعة حارس الأمن وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبرفقته زوجته وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن مليون و35 ألف جنيه من المبلغ المستولى عليه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.