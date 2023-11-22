الأهلي يستأنف مرانه استعدادًا لافتتاح مشواره بمجموعات أفريقيا..غدًا
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء غد الخميس ، لمواصلة التجهيز لمواجهة ميدياما الغاني بانطلاقة الفريق الأحمر بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر قد منح اللاعبين راحة من المران اليوم الأربعاء.
وكان الأهلي قد بدأ تحضيراته لمباراة ميدياما يوم الأحد الماضي، وتضمن البرنامج التدريبي مباراة ودية بالأمس، جمعت بين لاعبي الفريق بمشاركة عناصر من قطاع الناشئين.
فترة التوقف الدولي ..
وحرص الجهاز الفني على استغلال فترة توقف المسابقات بعد مباراة الفريق أمام الجونة في الدوري بسبب الأجندة الدولية، ومنح اللاعبين راحة للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، بسبب ضغط المباريات والسفر الخارجي خلال المشاركة في بطولة الدوري الإفريقي.
ويستعد الأهلي لملاقاة ميدياما الغاني المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ، عند التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.