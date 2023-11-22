الأهلي يستأنف مرانه استعدادًا لافتتاح مشواره بمجموعات أفريقيا..غدًا

يستأنف ‏الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء غد الخميس ، لمواصلة التجهيز لمواجهة ميدياما الغاني بانطلاقة الفريق الأحمر ‏بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏



كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر قد منح اللاعبين راحة من المران اليوم الأربعاء.

وكان الأهلي قد بدأ تحضيراته لمباراة ميدياما يوم الأحد الماضي، وتضمن البرنامج التدريبي ‏مباراة ودية بالأمس، جمعت بين لاعبي الفريق بمشاركة عناصر من قطاع الناشئين.‏

فترة التوقف الدولي ..

وحرص الجهاز الفني على استغلال فترة توقف المسابقات بعد مباراة الفريق أمام الجونة في ‏الدوري ‏بسبب الأجندة الدولية، ومنح اللاعبين راحة ‏للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، ‏بسبب ‏ضغط المباريات والسفر الخارجي خلال المشاركة في بطولة الدوري ‏الإفريقي.‏

ويستعد الأهلي لملاقاة ميدياما الغاني المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى ‏جولات ‏دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا ، عند التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.