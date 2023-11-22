شريف رمزي يعلن وفاة شقيقه بعد صراع مع المرض

أعلن الفنان شريف رمزي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، عن وفاة شقيقه صلاح، الذي دخل فى غيوبة طويلة بعد صراع مع المرض، قائلا: البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي ادعو له.

وكان قد كشف شريف رمزي عن تطورات حالة شقيقه الصحية، وذلك من خلال تصريحات تليفزيونية على هامش مشاركته فى مهرجان البحر الأحمر، قائلا: شقيقي صلاح رمزي تجاوز العمليات الجراحية التى خضع لها خلال الفترة الماضية، ولكنه دخل فى غيبوبة، فى هذه الحالة لا نعلم موعد إفاقته، لذا أطلب من الجمهور دائماً الدعاء فليس بأيدينا أو أيدي الأطباء شىء لفعل.