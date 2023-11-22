عاجل
متحدث الرئاسة: قمة مصرية أردنية اليوم في القاهرة
الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

مستشار الرئيس الفلسطيني: نقدر الجهود المصرية والقطرية للوصول لهدنة إنسانية بقطاع غزة

الدكتور محمود الهباش
الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أنه يجب الاستمرار في العمل من أجل حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، موضحًا أننا نقدر الجهود المصرية والقطرية للوصول إلى الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

txt

الخارجية الفرنسية: نأمل أن يكون مواطنونا بين الرهائن المفرج عنها في غزة

txt

مهران: نجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة تأكيد على أهمية دور مصر

وقف العدوان والمذبحة الإسرائيلية

وأضاف “الهباش” خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أنه نأمل أن تستمر مصر ومعها قطر في بذل الجهود الممكنة من أجل استدامة وقف العدوان والمذبحة الإسرائيلية وحرب الإبادة في قطاع غزة والضفة الغربية، وحصول الفلسطينيين على حقوقهم الكاملة في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة والعودة وفق القرارات الشرعية والدولية.

العدوان الإسرائيلي

ولفت مستشار الرئيس الفلسطيني، إلى أنهم يواصلون التحرك لضمان وقف كامل للعدوان الإسرائيلي على غزة والضفة والقدس، مشددًا على ضرورة حماية الشعب الفلسطيني والمدنيين العزل في قطاع غزة.

الجريدة الورقية