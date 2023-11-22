مستشار الرئيس الفلسطيني: نقدر الجهود المصرية والقطرية للوصول لهدنة إنسانية بقطاع غزة

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أنه يجب الاستمرار في العمل من أجل حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، موضحًا أننا نقدر الجهود المصرية والقطرية للوصول إلى الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وقف العدوان والمذبحة الإسرائيلية

وأضاف “الهباش” خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أنه نأمل أن تستمر مصر ومعها قطر في بذل الجهود الممكنة من أجل استدامة وقف العدوان والمذبحة الإسرائيلية وحرب الإبادة في قطاع غزة والضفة الغربية، وحصول الفلسطينيين على حقوقهم الكاملة في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة والعودة وفق القرارات الشرعية والدولية.

العدوان الإسرائيلي

ولفت مستشار الرئيس الفلسطيني، إلى أنهم يواصلون التحرك لضمان وقف كامل للعدوان الإسرائيلي على غزة والضفة والقدس، مشددًا على ضرورة حماية الشعب الفلسطيني والمدنيين العزل في قطاع غزة.