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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

نويصر: كلمة رئيس الوزراء بمجلس النواب تؤكد دعم مصر للقضية الفلسطينية

النائب أحمد سعد
النائب أحمد سعد نويصر

قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمام الجلسة العامة للنواب بشأن مناقشة طلبات إحاطة حول خطة الحكومة لمنع تهجير الفلسطينيين، حملت رسائل قوية أهمها رفض مصر بشكل تام ومطلق تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة للأراضي المصرية، وتعتبر ذلك الأمر تهديدًا للأراضي والسيادة المصرية.

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وأضاف نويصر، في تصريحات صحفية له، أن رئيس الوزراء أكد أن الدولة المصرية لن تتوانى عن استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها، وأن عدم الوقف الفوري للعمليات العسكرية الوحشية على قطاع غزة سيسهم في تقويض أمن واستقرار المنطقة بأسرها وسيجر الإقليم إلى مزيد من التوتر، وأنه لا تفريط في ذرة تراب من أرض سيناء العزيزة على كل المصريين التي روتها دماء أبناءهم لأن عقيدتهم كانت دوماً النصر أو الشهادة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن البرلمان أكد دعمه وتأييده وتفويضه للرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لحماية الأمن القومي المصري، وأن سيناء خط أحمر، فالقضية تمس الأمن القومي المصري من الدرجة الأولى ولا تهاون فيها.

وأشار النائب أحمد سعد نويصر، إلى أن اتباع إسرائيل نظام الضغط على مئات الآلاف من الفلسطينيين يستهدف بوضوح تهجيرهم، قائلًا: "مصر لن تقبل بتهجيرهم أو تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل وشامل بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف والرجوع إلى حدود ما قبل 1967.


وتابع عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية عملت من خلال تحركات مكثفة للدعوة لوقف الحرب الدائرة التي راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء.

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