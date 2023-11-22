أستاذ علوم سياسية: مصر تلعب دورا تاريخيا منذ حرب أكتوبر لدعم القضية الفلسطينية

قال الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تلعب دورا تاريخيا منذ حرب أكتوبر لدعم القضية الفلسطينية، مضيفًا: “جلسة البرلمان أمس وكلمة رئيس الوزراء كانت معبرة بكل المقاييس عن تكاتف الشعب مع الدولة والحكومة”.

مجلس النواب

وتابع “فرحات" خلال حواره مع برنامج ”صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن جلسة مجلس النواب أمس حملت نبض الشعب المصري ورفضه لتهجير أهالي غزة وتصفية القضية الفلسطينية.

رئيس الوزراء

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال كلمته أمام مجلس النواب أن الدولة المصرية ستتخذ ردا حاسما وقويا تجاه أي محاولة لتهجير أهالي غزة في سيناء، بما لا يخالف القانون الدولي في الوقت ذاته.

ونوه إلى أن الدولة المصرية نجحت منذ 2011 في استعادة الأمن وتحقيق التنمية في سيناء، إضافة إلى تطوير قدرات الجيش المصري.