وزير الزراعة يبحث مع المستثمرين السعوديين سبل تعزيز الاستثمار الزراعي السعودى في مصر

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة مع وفد رفيع المستوي من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين برئاسة أنور بن حصوصه الملحق التجاري السعودي بالقاهرة وبحث معهم سبل تعزيز وزيادة الاستثمار الزراعى السعودى في مصر.

وخلال الاجتماع قال القصير إن العلاقات المصرية السعودية استراتيجية وعلى كافة المستويات والاصعدة بالاضافة إلى الترابط الأخوي بين القيادة السياسية في البلدين.

وزير الزراعة أكد أن الاستثمار في قطاع الزراعة واعد وان الدولة حريصة على تهيئة المناخ أمام المستثمرين المحليين والعرب والأجانب مشيرا إلى أن مجالات الاستثمار الزراعي تشمل الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي والداجني وكذلك التصنيع الغذائي .

وزير الزراعة أشار إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر تحظى باهتمام كبير من الدولة وتسعى إلى زيادتها حيث شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة وفي جميع المجالات .

القصير عرض على وفد المستثمرين السعوديين بعض الفرص الجاهزة للاستثمار في مشروعات التنمية الزراعية ، مؤكدا ان مكتبه مفتوح أمام المستثمرين الجادين لتسهيل الإجراءات أمامهم وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم.

من ناحيتهم أشاد وفد المستثمرين السعوديين بالعلاقات المصرية السعودية والانجازات التي شهدتها مصر مؤخرا مؤكدين انهم يسعون إلى زيادة استثمارتهم في مصر وخاصة في المجال الزراعي بعد نجاحهم في الاستثمار العقاري.

حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية.