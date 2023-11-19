وزير الزراعة يتابع بدء زراعة القمح ويؤكد دعم الدولة للمزارعين لتحقيق أعلى إنتاجية

يتابع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موسم زراعة القمح الذي بدأ فعليا في مصر خلال الأيام الماضية. ووجه الوزير بالتواجد مع المزارعين في الحقول لتوعيتهم بضرورة استخدام التقاوى الجديدة المعتمدة من الوزارة، والتي تتميز بجودتها العالية وقدرتها على زيادة الإنتاجية.

التقاوى المعتمدة

كما شدد الوزير على قيادات الوزارة ومديرياتها في المحافظات بوضع خطة محددة المعالم لرفع معدلات استخدام التقاوى المعتمدة، مع مراجعة الخطة مع الاحتياجات من التقاوى.

ووجه الوزير كذلك قطاعات الإرشاد والخدمات والمتابعة والبحوث الزراعية بزيادة معدلات التوعية للتوسع في استخدام الممارسات الزراعية للقمح، وعرض فوائد ذلك اقتصاديا وبالأرقام.

وأضاف الوزير أنه سيتم تقديم كافة أوجه الدعم الفني والتوصيات والإرشادات للمزارعين طوال فترة الزراعة حتى الحصاد، وذلك لحماية المحصول من الأمراض وكذلك مواجهة التقلبات الجوية غير المستقرة خلال موسم الزراعة.

وأكد الوزير أن القمح من المحاصيل الاستراتيجية التي تحظى باهتمام الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتقليل فاتورة الاستيراد. مشيرا إلى أن مجلس الوزراء قد وافق على 1600 جنيه سعراً استرشادياً لتوريد أردب القمح هذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.