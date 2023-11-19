نطلب التحقيق يا وزير الزراعة

نحن من المنتفعين بأرض ولاية الهيئة العامة للاستصلاح الزراعى منذ أكثر من 50 عاما، وقام الاصلاح الزراعى دون سابق انذار ببيع جزء من المساحة إلى جمعية العاملين وإحدى الجهات الحكومية، وذلك منذ عام 1980 وارتضينا بالأمر الواقع، علمًا بأن الأرض كانت فى البداية مساحتها 20 فدانا و17 قيراطا تم الاستيلاء عليها، إلا ننا فوجئنا بأن الاصلاح الزراعى ممتنع عن اعتبارنا من المنتفعين بباقى المساحة والمقدرة حاليًا بحدود 20 قيراطا، وذلك بورود اسمائنا بسجلات المنفعين لدى جمعية الاصلاح الزراعى، بالرغم من الحيازة الهادئة المستقرة بالأرض، إلا أن الاصلاح الزراعى يرفض التخصيص مقابل الانتفاع منا زعمًا منه أنها ضمن الأراضى المباعة لإحدى الجمعيات المذكورة، وتقدمنا بأكثر من شكوى لهذا الأمر، وبعد المعاينة ثبت فيها حيازتنا حيازة هادئة مستقرة وحاولنا تقديم طلبات لتقنين أوضاعنا بكافة الطرق، إلا أننا لم نواجه سوى تعند واضطهاد الموظفين القائمين عليها التابعين للجمعية الزراعية بعزبة الوالدة - حلوان البلد القاهرة وموظفى الجمعية الزراعية بكفر العلو - القاهرة والامتناع عن تحصيل مستحقات الدولة للمال العام والامتناع بحجج واهية، مع العلم اننا لسنا الحالة الوحيدة فى هذا المكان.

رأفت محمد محمود حماد

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