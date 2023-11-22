احذروا.. ظواهر جوية تتعرض لها البلاد حتى الاثنين المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، موضحة أن هناك استقرارًا في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء مع أجواء مائلة للبرودة صباحًا وفي أثناء فترات الليل، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد لطيف على السواحل الشرقية مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء حتى الاثنين المقبل.

ظواهر جوية تتعرض لها البلاد

وحذرت الهيئة، من الظواهر الجوية التي تتعرض لها البلاد خلال هذه الفترة منها الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأيضًا من نشاط الرياح التي تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

سقوط أمطار خفيفة

وأوضحت ، هناك سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 25