الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء وتحذر من الشبورة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء 22 نوفمبر، إذ يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع انعدام فرص سقوط الأمطار على جميع المحافظات.

تحذير من الشبورة المائية

وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية والتي تصل إلى حد الضباب، مطالبة بالحذر أثناء القيادة على الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلى المسطحات المائية، كما حذرت الأرصاد المواطنين من قيادة السيارة بسرعة عالية، وأهمية ترك مسافات آمنة بين السيارات.

أما حالة البحر المتوسط، فستكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة، غدا الأربعاء، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 26 16

العاصمة الإدارية 27 16

6 أكتوبر 26 16

بنهــــا 26 16

دمنهور 25 15

وادى النطرون 25 16

كفر الشيخ 24 16

المنصورة 24 16

الزقازيق 26 16

شبين الكوم 25 16

طنطا 25 16

دمياط 24 16

بورسعيد 24 16

الإسماعيلية 27 15

السويس 26 17

العريش 25 14

رفح 24 14

رأس سدر 25 18

نخل 22 10

كاترين 20 08

الطور 26 19

طابا 24 16

شرم الشيخ 29 19

الإسكندرية 25 15

العلمين الجديدة 24 15

مطروح 26 14

السلوم 25 14

سيوة 24 12

رأس غارب 27 18

الغردقة 28 18

سفاجا 28 18

مرسى علم 28 19

شلاتين 29 19

حلايب 28 20

أبو رماد 28 19

رأس حدربة 27 19

الفيوم 26 16

بني سويف 26 14

المنيا 26 12

أسيوط 27 11

سوهاج 27 13

قنا 27 14

الأقصر 28 13

أسوان 28 14

الوادى الجديد 27 11

أبوسمبل 27 14