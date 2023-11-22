دراسة تكشف "عنصرية" الذكاء الاصطناعي

لقد وصل الذكاء الاصطناعي إلى مستوى مذهل من الواقعية، لدرجة أن بعض الأدوات يمكن أن تخدع الناس وتجعلهم يعتقدون أنهم يتفاعلون مع إنسان آخر.

الغرابة لا تتوقف عند هذا الحد، وفي دراسة نشرت في مجلة "ساينس أليرت"، تم التوصل إلى أن صور الوجوه البيضاء الناتجة عن خوارزمية "جي آه إن 2 ستايل" الشهيرة تبدو أكثر "واقعية" من وجوه الأشخاص الفعلية.

يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء وجوه واقعية للغاية

في هذا البحث، عُرض على 124 مشاركًا صورًا للعديد من الوجوه البيضاء المختلفة، وطُلب منهم أن يقرروا ما إذا كان كل وجه حقيقيًا أم تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

كانت نصف الصور لوجوه حقيقية، بينما تم إنشاء النصف الآخر بواسطة الذكاء الاصطناعي، إذا كان المشاركون قد خمنوا بشكل عشوائي، فمن المتوقع منهم أن يكونوا على حق في نصف الإجابات تقريبًا (وهو ما يشبه رمي العملة المعدنية والحصول على الكتابة في نصف الوقت).

وبدلاً من ذلك، كان المشاركون مخطئين بشكل مدهش، وكانوا أكثر ميلاً إلى القول بأن الوجوه التي أنشأها الذكاء الاصطناعي كانت حقيقية، وسطيا قام الأشخاص بتصنيف حوالي 2 من أصل 3 من الوجوه التي أنشأها الذكاء الاصطناعي على أنها وجوه بشرية.

تشير هذه النتائج إلى أن الوجوه التي ينشئها الذكاء الاصطناعي تبدو أكثر واقعية من الوجوه الفعلية، ويُسمى هذا التأثير بـ"الواقعية المفرطة"، والأشخاص الأكثر عرضة للخداع من قبل الذكاء الاصطناعي لم يكونوا على علم بأنهم تعرضوا للخداع.

مخاطر واقعية الذكاء الاصطناعي

لقد أحدثت الثورة الصناعية الرابعة (والتي تتضمن تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والحوسبة المتقدمة) تغييرا عميقا في أنواع "الوجوه" التي نراها على الإنترنت.

الوجوه التي ينشئها الذكاء الاصطناعي متاحة بسهولة، ويأتي استخدامها مصحوبًا بمخاطر وفوائد، وعلى الرغم من استخدامها للمساعدة في العثور على الأطفال المفقودين، فقد تم استخدامها أيضًا في الاحتيال على الهوية والتصيد والحرب السيبرانية.

إن ثقة الناس في غير محلها في قدرتهم على اكتشاف وجوه الذكاء الاصطناعي يمكن أن تجعلهم أكثر عرضة للممارسات الخادعة، فقد يقومون، على سبيل المثال، بتسليم معلومات حساسة بسهولة إلى مجرمي الإنترنت الذين يتخفون وراء هويات الذكاء الاصطناعي الواقعية للغاية.

الجانب الآخر المثير للقلق في الواقعية المفرطة للذكاء الاصطناعي هو أنها متحيزة عنصريًا، وباستخدام بيانات من دراسة أخرى اختبرت أيضًا الوجوه الآسيوية والسوداء، وجدنا أن الوجوه البيضاء التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي فقط هي التي تبدو حقيقية للغاية.

وهذا يعني أن الوجوه البيضاء التي يولدها الذكاء الاصطناعي تبدو أكثر واقعية من الوجوه الملونة التي يولدها الذكاء الاصطناعي.

الآثار المترتبة على التحيز والذكاء الاصطناعي المفرط الواقعية

من المحتمل أن ينبع هذا التحيز العنصري من حقيقة أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تلك التي اختبرناها، غالبًا ما يتم تدريبها على صور الوجوه البيضاء في الغالب.

يمكن أن يكون للتحيز "العنصري" في التدريب الخوارزمي آثار خطيرة، وجدت إحدى الدراسات الحديثة أن السيارات ذاتية القيادة أقل عرضة لاكتشاف الأشخاص السود، مما يعرضهم لخطر أكبر من الأشخاص البيض، تتحمل كل من الشركات المنتجة للذكاء الاصطناعي، والحكومات التي تشرف عليها، مسؤولية ضمان التمثيل المتنوع وتخفيف التحيز في الذكاء الاصطناعي.

في هذا البحث، تم تحديد العديد من الميزات التي تجعل وجوه الذكاء الاصطناعي البيضاء تبدو حقيقية للغاية، على سبيل المثال، غالبًا ما يكون لديهم سمات متناسبة ومألوفة، ويفتقرون إلى الخصائص المميزة التي تجعلهم يبرزون على أنهم "غريبون" عن الوجوه الأخرى.

ويوصي مؤلفو الدراسة إلى إدخال تقنيات جديدة للذكاء الاصطناعي تساعد في تخفيف مخاطر الذكاء الاصطناعي، من أجل تجنب مظاهرالاحتيال وانتهاك الحقوق الشخصية.