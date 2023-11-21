مصطفى بكري: تهجير الفلسطينيين إلى سيناء مخطط صهيوني قديم

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن المخططات الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين قديمة منذ أن وُضعت قواعدها الأساسية في نهاية الأربعينيات، وهناك محاولات الآن للتنفيذ، بدأت بالقصف الجوي والحصار الاقتصادي، ثم سياسة التهجير القسري ودفع سكان غزة إلى الجنوب.

وأضاف خلال مداخلته على قناة إكسترا نيوز، أن الخطة التي نُشِرَت مؤخرًا، هي خطة وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، وتهدف إلى إنشاء مدن خيام في سيناء، ثم إنشاء ممر إنساني لتوصيل المساعدات، وبناء مدن في شمال سيناء.

ولفت إلى أن مقترحات إسرائيل بشأن التهجير ليست مؤقتة كما يدعون، والدليل على ذلك أن هناك أكثر من 6 ملايين فلسطيني في الخارج موجودون في المخيمات ولبنان والأردن وغيرهما من الدول، ولم يستطيعوا العودة حتى مع اتفاقية «أوسلو»، التي نصت على عودة عدد من الفلسطينيين إلى بيوتهم القديمة، ولكن إسرائيل لم تلتزم بتنفيذ بالاتفاق.