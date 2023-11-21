لقاء أدبي جديد ينظمة قصر ثقافة موط بالداخلة

لقاء ادبي جديد لنادى ادب قصر ثقافة موط بالداخلة بحضور اعضاء نادي ادب الداخله برئاسة الشاعر..عاطف حسن رئيس مجلس إدارة نادي ادب الداخلة وبحضور كلا من الشاعر طارق فراج ،والشاعر عماد القضاوي، والشاعر محمد فتحي زاكي وندى البكري وفريال فاروق قصيدة تتحدث فيها عن ألم الفراق والحنين إلى الحبيب المفقود. وأثارت القصيدة إعجاب الحضور وتفاعلوا معها من خلال التعليقات والتحليلات الأدبية.

بعد ذلك، قدمت الموهبة الصغيرة قصيدة قصيرة تعبر عن حبها للقراءة والكتب. وقد أبهرت الحضور بأسلوبها الشاعري الرقيق وثقتها في التعبير.

ثم تلاها الشاعرة فريال فاروق بقصيدة أخرى تسلط الضوء على قضايا المرأة والحرية الشخصية. وتفاعل الجميع مع القصيدة وأبدوا إعجابهم بالأفكار المطروحة.

بعد ذلك، قدم الشاعر طارق فراج قصيدة فيها روحانية وتأملات عميقة في الحياة والوجود. وقد لاقت القصيدة استحسان وإعجاب الحاضرين وأثارت لديهم الكثير من التأملات.

تعتبر هذه الجلسات الأدبية مكانًا لتبادل الآراء والأفكار وتشجيع المواهب الشعرية، وتعزيز الحوار الأدبي والتقابل الثقافي بين الأعضاء. وتسهم في إثراء المشهد الأدبي المحلي وتشجيع الشباب على التعبير الشعري والأدبي.

القت الشاعره ندى البكري قصيده فصحى بعنوان ذنب ينهش في قلبي ثم مناقشه القصيده وتبادل الاراء حول الجوانب النقديه التي تتماشى مع القصيده ، ثم القت الشاعره فريال فاروق قصيده بعنوان مرايتي، ثم ألقى الشاعر محمد فتحي قصيده من ديوان من اغاني الصحراء، والموهبه الصغيره هنا عاطف تلقي قصيده حروف اسمك يا شهيد للشاعر عاطف حسن.

ياتى ذلك ضمن خطة اللقاءات والامسيات الأدبية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد

وفي النهاية، ألقى الشاعر عماد القضاوي قصيدة تعبر عن وحدة الإنسانية وضرورة التعايش والسلام في العالم. وقد أثرت القصيدة في القلوب وأثارت رغبة الحضور في المساهمة في بناء عالم أفضل.

انتهت الجلسة الأدبية بتبادل الشكر والتقدير بين الحضور والأعضاء، وتعهد الجميع بالمزيد من التعاون والمشاركة في الفعاليات الأدبية المستقبلية.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات