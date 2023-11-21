قصر ثقافة الطفل بالخارجة ينظم ورشة حكي "مرمر ودواء ماما"

قصة "مرمر ودواء ماما" هي واحدة من الأنشطة التي نفذها قصر ثقافة الطفل في الخارجة، والتي تندرج ضمن الخطة الثقافية والفنية التي تنظمها ضمن خطة الأنشطة الثقافية والفنية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ،والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي، من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد نفذ قصر ثقافة الطفل بالخارجة برئاسة سماح مسعود مدير قصر ثقافة الطفل بالخارجة تم تأليف القصة بعنوان "مرمر ودواء ماما" من قبل الكاتب يعقوب الشاروني، وتم تنفيذها شرحها وسردها منال سيد.

تدور قصة "مرمر ودواء ماما" حول شخصية مرمر، الطفلة الصغيرة التي تمثل رمزًا للبراءة والعفوية. تواجه مرمر مشكلة عندما تُصاب والدتها بمرض غامض، ولا تجد أي دواء لعلاجها. تبدأ مرمر في البحث عن الحلول وتقوم بمغامرة مليئة بالمواقف المثيرة للحصول على الدواء الذي سيشفي والدتها.

تتضمن القصة رسائل تعليمية هامة للأطفال، مثل أهمية الحب والعناية بالعائلة، والتضحية من أجل أحبائنا. تُعزز القصة القيم الأخلاقية مثل الإخلاص والصداقة والتعاون. تقدم القصة أيضًا فرصة للأطفال لتطوير مهاراتهم الإبداعية واللغوية من خلال مشاركتهم في إنشاء قصة ورسوم توضيحية.

تم تنفيذ قصة "مرمر ودواء ماما" على المسرح الصغير في قصر ثقافة الطفل بالخارجة، حيث تم تصميم الديكور والأزياء بألوان زاهية وجذابة لجذب انتباه الأطفال وجعلهم مشتركين بشكل أكبر في الحكاية. تم استخدام مجموعة من الدمى والعرائس التي تجسد شخصيات القصة لإضفاء الحيوية والواقعية على العرض.

قُدِمَت القصة على مدى عدة عروض، حيث حظيت بتفاعل إيجابي من قِبَلِ الأطفال وأولياء الأمور. وقد لاقت القصة رواجًا كبيرًا بين العائلات في الخارجة، مما يُظهِر التأثير الإيجابي لهذه الأنشطة الثقافية والفنية على تنمية وتربية الأطفال.

تعمل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني على توسيع نطاق هذه الأنشطة الثقافية والفنية لتشمل المزيد من محافظات مصر، بهدف تعزيز قدرات ومواهب الأطفال وتعزيز حبهم للثقافة والفن. قصة "مرمر ودواء ماما" تعتبر مثالًا ناجحًا لهذه الجهود، حيث نجحت في جذب انتباه الأطفال وترك انطباع عميق في قلوبهم.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات