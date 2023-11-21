قصر ثقافة موط بالداخلة ينظم محاضرة "المشاركة السياسية وترسيخ الديمقراطية"

تحت شعار “صوتك أمانة” نظم قصر ثقافة موط بالداخلة محاضرة تثقيفية بعنوان "المشاركة السياسية وترسيخ الديمقراطية" وذلك ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي ،من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد وذلك في قاعة المؤتمرات بقصر ثقافة موط وتناول طارق فراج في المحاضرة، موضوع المشاركة السياسية وأهميتها في ترسيخ المبادئ الديمقراطية في المجتمعات.

ستركز المحاضرة على أهمية انخراط الأفراد في العملية السياسية وكيفية تعزيز ثقافة المشاركة السياسية في الشباب. سوف يقدم السيد طارق فراج مفاهيم ومبادئ الديمقراطية وكيفية تمكين المواطنين وتشجيعهم على المشاركة في صناعة القرار وتطوير المجتمع.

سيكون هذا اللقاء فرصة للحضور للتعرف على أهمية المشاركة السياسية وتأثيرها على المجتمعات. سيتم توفير فرصة لطرح الأسئلة والمناقشة للمشاركين، حتى يتسنى لهم فهم المفاهيم السياسية وكيفية تطبيقها في حياتهم اليومية.

تعد هذه المبادرة من قبل الهيئة العامة لقصور الثقافة إحدى الفعاليات الثقافية والتثقيفية التي تسهم في نشر الوعي السياسي بين الشباب والمواطنين. وتعكس رغبة الدولة في تعزيز ثقافة المشاركة السياسية وبناء مجتمع مدني قوي وديمقراطي.

ندعو جميع المهتمين والشباب من أجل المشاركة في هذه المحاضرة والاستفادة من الفرصة التعليمية التي تقدمها. لأن مستقبل الأمة يتوقف على إشراك الشباب في العملية السياسية وتحقيق تحول إيجابي نحو مستقبل أفضل وأكثر ديمقراطية.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات