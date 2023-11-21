قصر ثقافة الخارجة ينظم محاضرة تثقيفية عن "أهمية المشاركة الانتخابية"

تحت شعار "صوتك أمانة"، نظم قصر ثقافة الخارجة، برئاسة سماح مسعود، مدير قصر ثقافة الخارجة، محاضرة تثقيفية بعنوان "أهمية المشاركة الانتخابية". وخلالها تحدث أحمد فتحى العيسوى، مدير إدارة الأداء الرياضى، عن أهمية المشاركة الانتخابية، والتي تعتبر من أهم وأعظم الحقوق الدستورية للمواطن، نظرًا لتأثيرها في صنع حاضر ومستقبل البلاد، تحت قيادة قوية وحكيمة تقود البلاد نحو الاستقرار والتقدم. وتكمن أهمية المشاركة الانتخابية أيضًا في شعور الناخب بقيمة وتأثير صوته في العملية الانتخابية. يأتي ذلك ضمن خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، والتي تنفذها فرع ثقافة الوادي الجديد، برئاسة ابتسام عبدالمريد،

في إطار النشاطات الثقافية والفنون لتوعية المجتمع لإقليم وسط الصعيد الثقافي بأهمية المشاركة الانتخابية وتعزيز المواطنة الفاعلة والوعي السياسي. تهدف هذه المحاضرة إلى تعريف الحضور بأهمية مشاركتهم في العملية الانتخابية وتوضيح الدور الحاسم الذي يلعبه الناخب في تحقيق التغيير الايجابي في المجتمع.

تطرق أحمد فتحي العيسوي خلال المحاضرة إلى أهم الأسباب التي تجعل المشاركة الانتخابية ضرورية وحق مهم لكل مواطن. وأكد على أن التصويت يمثل قوة المواطن في تحديد ممثليه في الحكومة وصناعة القرارات التي تؤثر في حياتهم اليومية. علاوة على ذلك، أشار إلى أن المشاركة الانتخابية تعبر أيضًا عن تعبير حقيقي للعدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع.

وتطرق المتحدث أيضاً إلى أهمية عملية التوعية والتثقيف السياسي للمواطنين. فالمعرفة والوعي السياسي يعززان القدرة على اتخاذ قرار مدروس ومسؤول في اختيار ممثليهم في المؤسسات السياسية. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد فتحي العيسوي على أن المشاركة الانتخابية تسهم في بناء الديمقراطية وتثبيتها في المجتمع، حيث يكون لدى الأفراد القدرة على التأثير في القوانين والسياسات التي تحكم حياتهم.

تعتبر هذه المبادرة، التي نظمها قصر ثقافة الخارجة برئاسة سماح مسعود، جزءًا من جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنون في رفع الوعي السياسي للمواطنين وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الحياة السياسية. يستمر القصر في تنظيم فعاليات تثقيفية مشابهة، تهدف إلى توعية الجمهور بأهمية المشاركة الانتخابية ودورهم الحاسم في بناء مستقبل أفضل للبلاد.

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة