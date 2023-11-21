الزمالك وأبو سليم الليبي .. موعد مباراة الأبيض الافتتاحية بمجموعات الكونفدرالية

يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية ، مواجهة الزمالك وأبو سليم الليبي المقرر إقامتها لحساب مرحلة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية ، في افتتاح مشوار الابيض بجولات البطولة.



ومن المقرر انطلاق اللقاء في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة ، مذاعًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس ، يوم الأحد المقبل 26 من شهر نوفمبر الجاري.

الزمالك يستأنف مرانه ..

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، قد استأنف تدريباته الجماعية، اليوم الثلاثاء، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الفريق الأبيض قد حصل على راحة من التدريبات أمس الاثنين بعد الفوز على الهلال الليبي بثلاثية دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعت بينهما عصر يوم الأحد الماضي على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

كما تواجد "زيزو" في التدريبات الجماعية لفريق الزمالك اليوم، عقب المشاركة مع المنتخب الأول في مباراتي جيبوتي سيراليون في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

واكتفى "زيزو" بالمشاركة في الجزء البدني من التدريبات، قبل خوض تدريبات تأهيلية فردية خاصة، وفقا للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق منعًا لتعرضه للإرهاق.