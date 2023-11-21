مرتبط سلة الأهلي يفوز على الاتحاد بنصف نهائي الدوري

فاز فريق كرة السلة للناشئين بالنادي الأهلي على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 89 - 56 ، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري مرتبط اللعبة.





من المقرر أن يواجه فريق السلة الأول للرجال نظيره الاتحاد السكندرى لحساب منافسات الدور ذاته.

كان مجلس إدارة الأهلي، قد أعلن توفير أوتوبيسات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية اليوم الثلاثاء، لمؤازرة الفريق الأول لكرة السلة رجال في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط أمام الاتحاد السكندري .

وتحركت الأتوبيسات من أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب بين الفريقين بعد غد الخميس.

سيدات السلة أبطال السوبر ..

وعلى صعيد منافسات السيدات ، تمكن الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي من التتويج بلقب كأس السوبر المصري، بعد الفوز على نظيره الجزيرة، ‏خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الإثنين.‏

أقيمت المباراة على صالة الدكتور حسن مطصفى، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق الذي نجح في فرض سيطرته على المباراة من ‏بدايتها، وقدمت اللاعبات عرضًا مميزًا على صعيد الهجوم والدفاع والريباوند والرميات الثلاثية، لتنتهي المباراة بالفوز بنتيجة 72-43.‏

تقدم الأهلي في الفترة الأولى بنتيجة 27-14، واستمر التفوق لصالح «سيدات سلة الأهلي» في الفترة الثانية بنتيجة 48-26، وواصل ‏الفريق الأداء المميز لينهي الفترة الثالثة لصالحه بنتيجة 64-37، وتفوقت اللاعبات في الفترة الرابعة لتنتهي بنتيجة ‏‏72-43.

وعقب نهاية اللقاء احتفل الفريق الأحمر بتسلم كأس البطولة وميداليات المركز الأول، بعد أن حقق الفريق اللقب بعد مسيرة حافلة.