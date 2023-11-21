الثلاثاء 21/نوفمبر/2023 - 09:00 م 11/21/2023 9:00:16 PM

وردت إليّ شكاوى عديدة من قطع التيار الكهربائى عن مناطق فى أوقات ذروة العمل، والمقصود هنا أن ماكينات المصانع تحتاج لتسخين، لساعتين على الأقل، حينما يتم قطع التيار لتخفيف الاحمال فى وقت النهار فيكون الحاصل 4 ساعات ضاعت من ساعات العمل، بمعنى أن العامل بعد الفصل يقوم بعد ساعتين بتشغيل المكن مرة ثانية تستغرق ساعتين أخريين بذلك ضاع اليوم وأصبحت خسارة كبيرة تعرض صاحب المشروع لخسارة كبيرة من الممكن غلق المشروع وتسريح العمالة، وبذلك تكون هناك خسارة كبيرة فى ازدياد اعداد العاطلين، فلذلك إن كان لابد من تخفيف الاحمال فلابد أن تكون هناك خريطة للمناطق الصناعية بكل محافظة ومنع فصل التيار تماما الا فى وقت متأخر، فليكن بعد منتصف الليل فى المناطق الصناعية، أما المناطق السكنية فليكن فصل التيار من الخامسة بعد صلاة الفجر حتى السابعة فى المناطق السكنية، وبذلك نكون راعينا الصناعى والسكنى وتعمل الماكينات دون خسائر لأصحاب المشروعات، ويعم الخير للجميع فى هذا الوطن الغالى برعاية رئيسنا عبدالفتاح السيسى وكل المخلصين من أبناء الوطن.