مكتبة شرق بولاق الثقافية بالخارجة تنظم قراءة حرة للأطفال

نفذت مكتبة شرق بولاق الثقافية بالخارجة في الوادي الجديد، قراءة حرة للاطفال ضمن خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني وتنفيذ فرع ثقافة الوادي الجديد بقيادة ابتسام عبد المريد، فعالية قراءة حرة للأطفال.

استهدفت هذه الفعالية القراءة الحرة للأطفال باعتبارها أداة رئيسية لتنمية وتعزيز قدراتهم العقلية واللغوية والابداعية. تم تنظيم الفعالية في المكتبة لتشجيع الأطفال على القراءة وتحفيز حبهم للكتب، وبناء قدراتهم اللغوية والتعبيرية.

تضمنت الفعالية مجموعة متنوعة من الكتب الأطفال الشيقة والممتعة من مختلف الأنواع والتصنيفات، مما يلبي اهتمامات الأطفال المختلفة. وقد تم توفير فريق من المتخصصين والمتطوعين لمساعدة الأطفال في اختيار الكتب المناسبة لهم وتوجيههم أثناء القراءة.

كما تم تنظيم جلسات قراءة جماعية تفاعلية، حيث قام المتخصصون والمتطوعون بقراءة بعض المقاطع من الكتب بأسلوب مشوق وممتع، ما ساعد على تحفيز الأطفال وجذب انتباههم وتعزيز مهاراتهم الاستماع والتركيز.

تفاعل الأطفال بشكل رائع مع الفعالية، حيث أبدوا سعادتهم وحماسهم لممارسة القراءة واستكشاف عوالم جديدة من خلال الكتب. كانت تلك فرصة لهم للتعرف على قصص مثيرة وشخصيات ممتعة، وتنمية قدراتهم الإبداعية والتخيلية.

وقد أثنى الأهالي على هذه المبادرة المجتمعية وأشادوا بجهود الهيئة العامة لقصور الثقافة وفرع ثقافة الوادي الجديد في تنفيذ مثل هذه الفعاليات الثقافية الهادفة. تعكس هذه الفعالية التزام الهيئة بتعزيز الثقافة والقراءة لدى أبناء الوطن منذ صغرهم، وتهدف إلى بناء جيل مثقف ومتعلم يسهم في تطور وتقدم المجتمع.

جانب من القراءة الحرة للاطفال

جانب من القراءة الحرة للاطفال

جانب من القراءة الحرة للاطفال