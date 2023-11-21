قصر ثقافة الخارجة ينظم ورشة فنون تشكيلية لعمل تصميمات من الفوم

ضمن خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي، من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد ينظم قصر ثقافة الخارجة برئاسة سماح مسعود مدير القصر ورشة فنون تشكيلية لعمل تصميمات من الفوم بقاعة الفنون التشكيلية تدريب امال جمال

تهدف الورشة الفنية التشكيلية التي ينظمها قصر ثقافة الخارجة إلى تعزيز المهارات الفنية والإبداعية للمشاركين. ستقوم الفنانة التشكيلية امال جمال بتدريب المشاركين وتعليمهم تقنيات فنية مختلفة للعمل بالفوم.

أستفاد المشاركون من خلال هذه الورشة من فرصة لتعزيز قدراتهم الفنية في مجال التصميمات التشكيلية باستخدام المادة الفوم. ستتضمن الورشة تعليم كيفية استخدام الأدوات والتقنيات الفنية اللازمة للعمل بالفوم بشكل فعال وإبداعي، بالإضافة إلى تعزيز مهارات التفكير الإبداعي لدى المشاركين.

وتعلم المشاركون في الورشة كيفية تشكيل وقص الفوم بطرق مبتكرة وخلاقة لإنشاء تصميمات فنية فريدة. سوف يقدم امال جمال نصائح وإرشادات خاصة حول استخدام الألوان والأشكال والتركيب المناسب لتصميماتهم. ستكون هناك فرصة أيضًا للمشاركين لتبادل الخبرات والأفكار مع الآخرين في الورشة، مما يساعدهم على تطوير مهاراتهم وتوسيع آفاقهم الفنية.

تجدر الإشارة إلى أن قصر ثقافة الخارجة يقدم باستمرار مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية للمجتمع المحلي، بهدف إثراء الحياة الثقافية وتعزيز الابتكار والإبداع في المجال الفني. تعكس هذه الورشة التزام القصر بتعزيز الفنون التشكيلية وتشجيع المواهب الفنية المحلية.

جانب من ورشة فنون تشكيلية لعمل تصميمات من الفوم

جانب من ورشة فنون تشكيلية لعمل تصميمات من الفوم

جانب من ورشة فنون تشكيلية لعمل تصميمات من الفوم