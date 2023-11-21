ورشة حكى عن "توفير طاقة الكهرباء" ببيت ثقافة ناصر الثورة فى الخارجة

ورشة حكى عن "توفير طاقة الكهرباء" أعدها بيت ثقافة ناصر الثورة في الخارجة كانت فرصة للتعرف على كيفية توفير طاقة الكهرباء. وتأتي هذه الورشة ضمن خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة التي يرأسها عمرو البسيوني والمنفذة في إطار إقليم وسط الصعيد الثقافي، من خلال فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد.

واستضافت الورشة المهندسة صفية محمد التي ناقشت فيها أهمية توفير طاقة الكهرباء وأساليب تحقيق ذلك. تم تسليط الضوء على أهمية توفير الطاقة الكهربائية في ظل التغيرات المناخية والتحديات البيئية التي تواجهها العالم. وتم توضيح كيف يمكن للأفراد أن يلعبوا دورًا فعالًا في توفير الطاقة من خلال بعض الإجراءات البسيطة.

وتطرقت الورشة إلى عدة مجالات يمكن فيها توفير الكهرباء. تم توضيح كيفية الحفاظ على الطاقة من خلال استخدام المصابيح الصديقة للبيئة، مثل المصابيح الحافظة للطاقة والمصابيح الليد. كما تم توضيح أهمية فصل الأجهزة الإلكترونية عند عدم اشتغالها وعدم تركها على وضع الاستعداد.

لقد تم التركيز أيضًا على توفير الكهرباء من خلال الاستفادة من الطاقة الشمسية والرياح. تم شرح كيفية استخدام ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح لتوليد الكهرباء بشكل نظيف ومستدام.

وعرضت المهندسة صفية محمد خلال الورشة أيضًا بعض النصائح العملية التي يمكن للمشاركين تطبيقها في حياتهم اليومية لتوفير الكهرباء، مثل تحديث الأجهزة الكهربائية القديمة بأخرى أكثر كفاءة، والاستفادة من الإضاءة الطبيعية بشكل أكبر، وتحسين عزل الأبنية، بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة أهمية رفع الوعي لدى الناس حول أهمية توفير الطاقة والتشجيع على اتخاذ إجراءات توفير الكهرباء في المنازل والمؤسسات. فالتوعية البيئية تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق التغيير الايجابي في المجتمع.

واختتمت الورشة بنقاش حواري واسع النطاق بين المهندسة صفية محمد والمشاركين، حيث تم توضيح التحديات التي يواجهها توفير الكهرباء واستعراض الابتكارات الجديدة في هذا المجال. وشجّعت المهندسة المشاركين على تبني مبادرات توفير الطاقة وتعزيز الوعي البيئي في مجتمعاتهم.

وقدمت هذه الورشة فرصة قيمة للمجتمع لفهم أهمية توفير طاقة الكهرباء وتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال. وتؤكد على أن تحقيق التنمية المستدامة يعتمد على استخدام الطاقة بطرق صديقة للبيئة وتوفير الكهرباء بشكل فعال.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات