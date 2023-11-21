ورشة حكى عن "الاهتمام بحقوق الطفل" فى بيت ثقافة المعصرة بالداخلة

ورشة حكى عن "الاهتمام بحقوق الطفل" نفذها بيت ثقافة المعصرة بالداخلة ضمن خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ،والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي، من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد.وناقشها حسام فاروق معلم خبير

في الورشة التي نُظمت بمشاركة عدد كبير من الأهالي والمهتمين بحقوق الطفل، تم تسليط الضوء على أهمية الاهتمام بحقوق الطفل في المجتمع. تم تقديم محاضرات وعروض توعوية تهدف إلى زيادة الوعي حول حقوق الطفل والدفاع عنها.

تطرق حسام فاروق، المعلم الخبير في مجال حقوق الطفل، إلى مفهوم حقوق الطفل وأهميتها في تطوير المجتمعات. أوضح أن حقوق الطفل هي حقوق أساسية يجب أن يحظى بها كل طفل بغض النظر عن جنسيته أو ثقافته أو موقعه الاقتصادي. وأشار إلى أن التركيز على حقوق الطفل يسهم في بناء مجتمع عادل ومتساوٍ.

وتطرق فاروق أيضًا إلى بعض المشكلات التي تواجه الأطفال في المجتمع وكيفية التعامل معها. تحدث عن مشكلة التسرب المدرسي وضرورة توفير فرص التعليم لجميع الأطفال بغض النظر عن ظروفهم الاقتصادية. كما تناول قضية العنف ضد الأطفال وحث على ضرورة حمايتهم والسعي لتوفير بيئة آمنة ومحفزة لتنمية قدراتهم.

وتم خلال الورشة تنظيم مجموعة من الأنشطة التفاعلية وورش العمل العملية، حيث تم تقديم تمارين وأنشطة تساعد المشاركين على فهم أفضل لحقوق الطفل وكيفية تطبيقها في حياتهم اليومية. وشهدت الورشة مشاركة وتفاعل كبير من جميع المشاركين، حيث قدموا أفكار وآراء حول أفضل السبل للعمل على تعزيز حقوق الطفل وحمايتها.

في الختام، أعربت إدارة بيت ثقافة المعصرة بالداخلة عن سعادتها بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة في تنظيم ورشة العمل هذه وأكدت على استمرارها في دعم الأنشطة والبرامج التي تسهم في توعية الجمهور بأهمية حقوق الطفل وتأكيد حقهم في حياة كريمة ومستقبل مشرق.

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