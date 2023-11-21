"عادات وتقاليد يجب اكتسابها للطفل" ورشة حكى بمكتبة الطفل والشباب بالفرافرة

في ورشة حكى بعنوان "عادات وتقاليد يجب اكتسابها للطفل" التي نفذتها مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة، تم تناول موضوع هام يتعلق بتطوير الطفل واكتسابه لعادات وتقاليد إيجابية. تأتي هذه الورشة في إطار الخطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتنفذها فرع ثقافة الوادي الجديد بقيادة ابتسام عبدالمريد في إقليم وسط الصعيد الثقافي.

تم في الورشة استعراض أهمية تعليم الأطفال العادات والتقاليد الإيجابية منذ صغرهم. فقد تم تسليط الضوء على أن العادات والتقاليد لها دور هام في بناء هوية الطفل وتشكيل شخصيته. ومن خلال تعليمهم العادات والتقاليد الإيجابية، يمكن للأطفال أن يتعلموا المبادئ والقيم التي تساهم في تطورهم الشخصي والاجتماعي والثقافي.

تم خلال الورشة ذكر بعض العادات والتقاليد التي تعد ضرورية لتكوين شخصية الطفل السليمة. من بين تلك العادات والتقاليد المهمة: الاحترام للآخرين، والتفاني في خدمة المجتمع، والالتزام بالقوانين والقواعد الاجتماعية، والعناية بالبيئة، والنظافة الشخصية، والاحتفال بالمناسبات الدينية والثقافية. تم شرح جميع هذه العادات والتقاليد بأسلوب تفاعلي ومشاركة الأطفال.

كان لماهر عطالله، المشارك في هذه الورشة، دور هام في قيادة المناقشات وتوجيه الأطفال بشكل ملهم. تم في نهاية الورشة توزيع شهادات على المشاركين، لتعزيز روحهم وتحفيزهم لمواصلة تطوير أنفسهم واتباع العادات والتقاليد السليمة.

تهدف هذه الورشة إلى توعية الأطفال حول أهمية العادات والتقاليد الإيجابية في بناء شخصية قوية وإيجابية. يأمل المنظمون أن ينتفع الطفل من هذه الورشة عن طريق تطبيق ما تعلمه في حياته اليومية وتوجيه سلوكه نحو الإيجابية والنجاح.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات