موعد انطلاقة الأهلي الأفريقية بمجموعات دوري الأبطال
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره ميدياما الغاني المقرر إقامتها مساء يوم 25 نوفمبر الجاري “السبت المقبل”، لحساب منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وينطلق اللقاء في تمام التاسعة مساءًا ، مذاعًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل للمواجهات الأفريقية .
مران الأهلي ..
وعلى صعيد تدريبات الأهلي الجماعية مساء اليوم ، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر منح اللاعبين راحة غدًا الأربعاء، على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غدٍ الخميس ، لمواصلة التحضير لمباراة ميدياما الغاني في ضربة البداية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد بدأ تحضيراته لمباراة ميدياما يوم الأحد الماضي، واشتمل البرنامج التدريبي على مباراة ودية اليوم، جمعت بين لاعبي الفريق بمشاركة عناصر من قطاع الناشئين.
وحرص الجهاز الفني للأحمرعلى استغلال فترة توقف المسابقات بعد مباراة الفريق أمام الجونة في الدوري بسبب الأجندة الدولية، ومنح اللاعبين راحة للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، بسبب ضغط المباريات والسفر الخارجي خلال المشاركة في بطولة الدوري الإفريقي.