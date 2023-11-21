محافظ القليوبية يشهد حملة مكبرة لإزالة مخالفات المبانى ببنها والقناطر الخيرية

شهد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الحملة المكبرة لإزالة عدد من الحالات بمدينتي بنها والقناطر الخيرية وذلك ضمن سلسلة الحملات اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الأرض الزراعية باعتبارها ثروة قومية ومصدرًا أساسيًا للغذاء ، ومنع التعديات بكامل صورها لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بحسم تجاه المُخالفين للحفاظ على مُقدرات الأجيال القادمة.

وتمكنت الحملة من إزالة ثلاث طوابق مخالفة على مساحة 170 م2 خلف الجوازات القديمة بمدينة بنها، كما تم إزالة أعمدة حديدية وأسوار بالطوب السويسي على مساحة 800 متر مربع بقرية شلقان بمركز ومدينة القناطر الخيرية بحضور محمد مرعي رئيس مجلس مدينة بنها واللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية وعدد من الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، حيث تم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ الإجراءات وإلزام المخالف برفع ناتج الإزالة .

ومن الجدير بالذكر أن حملات الإزالات تمكنت منذ انطلاقها في 31 أكتوبر الشهر الماضي وحتى اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر من إزالة عدد (994 حالة) على مساحة (66 فدان و20 قيراط و3 سهم ) ، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، وعدد (507) حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة (58953م2) وتم تحرير عدد (450) محضر للمخالفين ( مباني/زراعة) .

وقد شددَّ "الهجان" خلال جولته على ضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة، والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعُس عن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتاً إلى أن تلك الحملات مُستمرة بصفة يومية، وعلى مدار اليوم لإزالة أي تعديات في مهدِها والعمل على التخلُص منها فوراً بنطاق المحافظة ككُل، وعلى جميع المواطنين إحترام جميع القواعد والقوانين المُنظمة للبناء وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية والمُمتلكات العامة والخاصة وعدم تعرضهم للمُسائلة القانونية .

والجدير بالذكر أن المحافظة قد أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال الأرقام الآتية : الخط الساخن (114)، أو الإتصال بالرقم الأرضي (3212461 )، أو إرسال رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم (01119992624) .