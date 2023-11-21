الفرقة القومية للفنون الشعبية بالخارجة تنظم عرضاً على المسرح المكشوف

ضمن خطة العروض الفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ،والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي، من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية بالخارجة عرض فنون شعبية على مسرح قصر ثقافة الخارجة المكشوف حيث قدمت الفرقة بقيادة الكابتن محمد عبدلله مجموعة متميزة من رقصات الفلكلور الواحاتى منها الخزام والبادية والمجرونه

وقد حضر العرض عدد كبير من الجمهور الذي استمتع بأداء الفرقة وتفاعل مع الرقصات الشعبية المعروضة. كانت الأجواء مليئة بالحماسة والبهجة، حيث تمكنت الفرقة من إيصال روح الثقافة الواحاتية وجمالياتها إلى الحضور.

تأتي هذه العروض ضمن جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة في نشر وتعزيز التراث الشعبي في مختلف أنحاء البلاد. تعتبر الفرق القومية للفنون الشعبية من أبرز الوسائل التي تستخدمها الهيئة لتحقيق هذا الهدف، حيث تقوم هذه الفرق بتقديم فنون وتراث الفلكلور المحلي بأسلوب مبتكر ومتجدد يلقى استحسان الجمهور.

تعكس رقصات الفلكلور الواحاتي الثقافة والتقاليد العريقة لأهالي الواحات، حيث تتميز بالحيوية والإيقاعات الشرقية الجذابة. وتعتبر الرقصات المعروضة مثل الخزام والبادية والمجرونة من أبرز الأشكال الشعبية التي يتعرف عليها الجمهور ويتمتع بها.

هذه العروض الفنية تساهم في إحياء التراث الشعبي وتعزيز الانتماء الثقافي للمجتمع، حيث يشعر الحضور بأنه يعيش تجربة تقربهم من جذورهم الثقافية وتجعلهم يقدرون التراث المحلي الأصيل.

تعكس الفرقة القومية للفنون الشعبية بالخارجة برئاسة الكابتن محمد عبد الله حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على تحقيق مبدأ التنوع الثقافي في تقديم العروض الفنية. فقد عملت الفرقة على تنويع الفلكلور المعروض من خلال استعراض مجموعة من الرقصات والألوان الواحاتية المتنوعة.

نالت هذه العروض استحسان الحضور ولقد تم تنظيم عدة عروض أخرى للفرقة القومية للفنون الشعبية بالخارجة بنجاح كبير في مختلف المناطق. تعد هذه المبادرات خطوة مهمة في تعزيز التواصل الثقافي وتعميق الفهم المتبادل بين المحافظات المختلفة في مصر.

من المؤكد أن الهيئة العامة لقصور الثقافة وفروعها ستواصل تنظيم هذه العروض الفنية المميزة لإثراء الحياة الثقافية في الوادي الجديد والمساهمة في حفظ وتعزيز التراث الشعبي المصري.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات