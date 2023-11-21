محافظ الغربية يؤكد تقديم كل التيسيرات للمشروعات المستهدفة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استمرار الاجتماعات والجولات الميدانية لمتابعة مشروعات الرصف ومشروعات التطوير الجارية ضمن خطة المحافظة، وذلك من أجل تذليل جميع العقبات وإنهاء كل المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة اليوم محافظ الغربية مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لمناقشة مستجدات الأعمال بمشروعات المحافظة، لتقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة، في إطار المتابعة المستمرة والدورية للمشروعات.