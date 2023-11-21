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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بعد قليل .. طائرة الأهلي ضيفًا على بتروجت في ثاني مواجهات الدوري

رجال طائرة الأهلي
رجال طائرة الأهلي

يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي بعد قليل نظيره بتروجت ، في ثاني مبارياته في بطولة الدوري، خلال اللقاء المقرر إقامته على صالة اتحاد الشرطة.
 

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سلة الأهلي يلتقي الاتحاد بذهاب نصف نهائي المرتبط

 

وتنطلق صافرة اللقاء في تمام السادسة مساء اليوم، على أن يسبق المباراة قيام الإسباني فيرناندو مونزو المدير الفني بعقد محاضرة للاعبين لمراجعة آخر المهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

كان الأهلي قد بدأ مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على فريق المقاولون العرب بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الأولى من منافسات الموسم الجديد.

يد الأهلي يواجه الطلائع ..

وعلى صعيد منافسات كرة اليد ، يواجه الفريق الأول لكرة ا

ليد رجال بالنادي الأهلي، مساء اليوم نظيره طلائع الجيش على صالة اتحاد الشرطة أيضًا، خلال  المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.


تأتي المباراة بعد أيام قليلة من الفوز الذي حققه الفريق على هليوبوليس بنتيجة 36-28.


وأكد ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق الأحمر على صعوبة المرحلة الحالية في الموسم الجاري، بسبب تلاحم المباريات وقوة المواجهات، لافتاً إلى ثقته الكبيرة في قدرات اللاعبين ورغبتهم في الاستمرار بتحقيق الانتصارات.

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