بيت ثقافة الراشدة بالداخلة يناقش كتاب "تم نجيب الحطاب" في ورشة حكي

نظم بيت ثقافة الراشدة بالداخلة استعراض ومناقشة كتاب "تم نجيب الحطاب" للكاتب موسي نجيب موسي. وقد تولت نصرة عمران، التي تعمل باقليم وسط الصعيد الثقافي، أدارة النقاش بشكل متميز نصرة عمران.

تحدثت نصرة عمران عن موضوع الكتاب وأبرز الفكرة التي حملتها، والتي تركزت على تجربة حياة الشخصية الرئيسية نجيب الحطاب، الذي يشتهر بحكاياته الشعبية العميقة. تقوم القصة على تسليط الضوء على التحديات التي واجهها نجيب وكيفية تغلبه عليها ومواجهة الصعاب التي تعترض طريقه.

تصف القصة حياة الحطاب في قرية ريفية صغيرة وتتناول طرق تعامله مع الأزمات والمشاكل المختلفة التي يواجهها. وتسلط الضوء على الصبر والمثابرة كأدوات رئيسية في تحقيق النجاح وتجاوز العقبات.

ناقش المشاركون في النقاش مدى تواجد القيم والتعاليم التي نستطيع أن نستخلصها من حكايات نجيب الحطاب، بالإضافة إلى تأثيرها على المجتمع والقراء. وأشاد الجميع بالقصة وقدرتها على إلهام الناس وتشجيعهم على تحقيق أهدافهم رغم الصعاب.

وتم التركيز أيضًا على الأسلوب الكتابي المميز للكاتب موسي نجيب موسي، الذي نجح في إبراز تفاصيل الحياة البسيطة والقاسية في الريف. كما تم استعراض أسلوبه السردي الذي يُعتبر سلسًا وجذابًا للقراء.

في الختام، أعربت نصرة عمران عن تقديرها لجهود الكاتب في تقديم قصة شيقة ومؤثرة، وأكدت على أهمية الأدب الشعبي في الحفاظ على تراثنا الثقافي وتعزيز القيم الإنسانية. كما أشادت بالهيئة العامة لقصور الثقافة وجهودها في تنظيم وإشراك المجتمع في مثل هذه الأنشطة الثقافية المثيرة.

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