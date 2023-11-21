"حياه كريمة" تختتم فعالياتها الثقافية والأدبية بالوادى الجديد

اختتمت بقرية بولاق بالخارجة فعاليات برنامج حياة كريمة والتى تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت عنوان “انت الحياة” لتحسين مستوى الحياه للفئات الأكثر احتياجا على مستوى الدولة كما تسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الاكثر احتياجا وبخاصة القرى

وتشارك وزارة الثقافة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني .وزيرة الثقافة حيث قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ، من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسي بفرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد ، باقليم وسط الصعيد الثقافي بمجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية حيث بدأت فاعليات بورشة حكى للاطفال عن التنمر وتحدثت خلالها اسراء عشرى عن التنمر وهو أحد أشكال العنف التى يمارسها طفل أو مجموعة من الأطفال ضد طفل آخر وازعاجه بطريقة متعمدة وقد ياخد أشكالا عديدة كالتهديد ومهاجمة الطفل بدنيا ولفظيا، كما تم تنظيم محاضرة ثقافية عن العنف ضد المرأة أسبابه والحلول وتحدثت خلالها مها عدلان وقالت أن العنف ضد المرأة واحد من أكثر حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا وتدميرا فى عالمنا اليوم ويمكن أن يؤثر سلبياً على صحة المرأة بدنيا ونفسيا كما يؤثر على صحتها الانجابية.

كما استكملت نجلاء جداوى ورشة الاعمال الحرفية لاشغال الخرز وتم من خلالها تنفيذ مجموعة من تصميمات واكسسوارات من الخرز، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية للرسم على الوجه للاطفال تنفيذ عبير ابراهيم ، ونفذ على هامش الفاعليات معرض لبيع كتب اصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات