الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

روسيا تخفض إنتاج النفط إلى 527 مليون طن خلال 2023

النفط الروسي
النفط الروسي

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا ستنتج بحول نهاية عام 2023 حوالي 527 مليون طن من  النفط ، و440 مليون طن من الفحم، و33 مليون طن من الغاز، وتخفض إنتاجها للغاز بمقدار 30 مليار متر مكعب نتيجة لانخفاض الإمدادات إلى أوروبا، ومن المتوقع كذلك نمو إنتاج الكهرباء بنسبة 0.8% عام 2023.

 

النفط 

 

وقال نوفاك، خلال اجتماع للجنة السياسة الاقتصادية في مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الثلاثاء: "إذا تحدثنا عن إنتاج النفط ، فإننا نتوقع إنتاج حوالي 527 مليون طن، بعد أن كان في العام الماضي عند مستوى 535 مليون طن، بالنسبة للفحم، سننتج حوالي 440 مليون طن، مقارنة بالعام الماضي والذي كان في نفس المستوى بحوالي 442 مليون طن"، في الوقت نفسه، سينمو إنتاج الكهرباء في روسيا بنسبة 0.8% ليصل إلى 1.15 تريليون كيلو وات ساعة.

 

وأضاف: "سيكون الغاز أقل قليلا من العام الماضي، بنحو 30 مليار متر مكعب، حيث يرجع ذلك إلى حقيقة أنه في النصف الأول من العام الماضي، كانت لا تزال لدينا إمدادات إلى أوروبا، والتي توقفت بعد أن تعرض "نورد ستريم" لعمل إرهابي، وبناء على ذلك، سيكون هذا العام أقل ، ولكن من خلال زيادة الإمدادات إلى الصين عبر قوة سيبيريا، سنعوض جزئيا عن هذه الخسائر".

 

وأشار إلى أن إنتاج الغاز المسال في روسيا عام 2023 سيصل إلى 33 مليون طن، وفي 2024 من المتوقع أن يزداد مرة أخرى بسبب إطلاق الخط الأول من محطة القطب الشمالي للغاز الطبيعي- 2.

 

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أسعار النفط ترتفع.. وبرنت يسجل 81.82 دولار للبرميل

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أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 81.12 دولار للبرميل

 

النفط يتراجع مع رجوح كفة مخاوف الطلب على توقعات خفض الإمدادات

 

النفط 

 

تراجعت العقود الآجلة للنفط اليوم الثلاثاء، مخالفة اتجاهها الصعودي في اليوم السابق إذ طغت المخاوف المتعلقة بضعف الطلب في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي على احتمال زيادة خفض الإمدادات من جانب منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ومن بينهم روسيا.

 

وانخفضت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا أو 0.45% إلى 81.96 دولار للبرميل، وتراجع سعر خام غرب تكساس الأميركي الوسيط 35 سنتا أو 0.45% إلى 77.48 دولار للبرميل.

 

وارتفع الخامان القياسيان نحو 2% أمس الاثنين بعدما أبلغت ثلاثة مصادر في تحالف "أوبك+" رويترز أن مجموعة المنتجين، المكونة من منظمة أوبك وحلفائها، ستدرس خيار إجراء تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما تجتمع في 26 نوفمبر.

 

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